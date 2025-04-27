Axios: Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном

Во время первого президентского срока Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном: в июне 2018 года, в феврале и июне 2019 года. На первой встрече был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Остальные встречи закончились безрезультатно.