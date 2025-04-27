Рубио назвал ближайшую неделю критически важной для урегулирования на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно основываться на «фактах и реальности», а не на доверии сторон. В интервью NBC News он отметил, что следующая неделя станет критически важной для определения перспектив урегулирования. В то же время Киев утверждает, что прогресса на переговорах пока нет.