Встреча Лукашенко и Путина состоится на неделе, которая начнется с 28 апреля

«Днями мы продолжим эти празднества (речь о мероприятиях к 80-летию Великой Победы, проходящие в Беларуси и России. — Ред.) под Сталинградом, на волгоградской земле. С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем — парад в Москве, в Беларуси», — отметил президент, посещая город Толочин на Пасху.