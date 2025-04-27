Встреча Лукашенко и Путина состоится на неделе, которая начнется с 28 апреля

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится на неделе, которая начнется с 28 апреля. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Также отмечаются планы российского лидера по участию в просветительском марафоне Российского общества «Знание», который приурочен к 80-летию Победы.
Напомним, 20 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко уже сообщал о скорой встрече с Путиным.
«Днями мы продолжим эти празднества (речь о мероприятиях к 80-летию Великой Победы, проходящие в Беларуси и России. — Ред.) под Сталинградом, на волгоградской земле. С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем — парад в Москве, в Беларуси», — отметил президент, посещая город Толочин на Пасху.
Речь идет о форуме «Великое наследие — общее будущее», который пройдет в Волгограде под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Представители почти 20 стран обсудят сохранение исторической памяти.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ждет Лукашенко на форуме в Волгограде. Встреча двух лидеров в конце апреля 2025 именно в этом городе была подтверждена и во время телефонного разговора президентов Беларуси и России 7 апреля.
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