Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами», — написал посол в соцсети X, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара.
Ранее МЧС РФ сообщило, что направит иранский город Бендер-Аббас два самолета — амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку.
Жертвами происшествия стали 40 человек, более 1240 пострадали.