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Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Отправка Россией самолетов в Иран для тушения пожара в порту, где произошел взрыв, и поддержка Москвы отражает глубину отношений сторон, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Источник: РИА "Новости"

«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами», — написал посол в соцсети X, упомянув принятое Россией решение отправить самолеты и спасателей для тушения пожара.

Ранее МЧС РФ сообщило, что направит иранский город Бендер-Аббас два самолета — амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку.

Жертвами происшествия стали 40 человек, более 1240 пострадали.