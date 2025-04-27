Посол Ирана оценил помощь России в тушении пожара в порту

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом власти отвергли данные о том, что на месте взрыва могли быть какие-то вещества, предназначавшиеся для военных нужд. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Власти страны распорядились начать проверку.