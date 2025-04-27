Лавров: ВС РФ продолжат наносить удары по объектам, которые используют ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжат атаковать объекты, которые используют украинские военнослужащие и иностранные наемники, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телекомпании CBS, также опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам», — сказал министр.
Лавров также привел в качестве примера ситуацию в Курской области, где за последние полгода среди целей, по которым ВСУ открыли огонь, не было ни одной военной.
Ранее Лавров отметил, что российский лидер Владимир Путин сразу откликнулся на предложение Вашингтона установить 30-дневное прекращение огня.
Напомним, 24 апреля американский лидер Дональд Трамп призвал Путина пойти на мирную сделку по Украине и выразил недовольство ударами Вооруженных сил России, которые были якобы нанесены по Киеву.