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Депутат Азаренок высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь

Азаренок сказал, как относится к приезду трудовых мигрантов в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Азаренок сказал в эфире телеканала СТВ, как относится к приезду трудовых мигрантов в Беларусь.

В частности, Азаренок назвал такие процессы по перемещению трудовых ресурсов из одной страны в другую общемировой практикой. Также депутат высказался о том, кто может приехать в Беларусь.

— Что плохого в том, что приедут семьи? Взрослые, состоявшиеся люди, а лучше всего — специалисты, которые будут работать. У нас есть свободные, пустующие дома, есть свободные рабочие места. Эти люди будут работать, будут растить детей, будут платить налоги.

Кроме того, Азаренок полагает, что, возможно, Беларусь может получить и новые технологии и сырье.

— Это пойдет только на пользу и нашей стране, и нашему народу. К нам не боятся ехать, — сказал депутат.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана. Президент отметил, что на этой теме хотят взбудоражить белорусское общество (здесь подробнее).

Президент уточнил, что заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в первую очередь три области — Витебская, Могилевская и Гомельская (подробнее об этом здесь).

А еще Александр Лукашенко сказал о страхе белорусов перед приездом трудовых мигрантов из-за рубежа (здесь все подробности).

Кроме того, посол республики высказался о приезде пакистанцев для заполнения вакансий в Беларуси.