Депутат Азаренок высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь

— Что плохого в том, что приедут семьи? Взрослые, состоявшиеся люди, а лучше всего — специалисты, которые будут работать. У нас есть свободные, пустующие дома, есть свободные рабочие места. Эти люди будут работать, будут растить детей, будут платить налоги.