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Трампу в первые 100 дней мандата получил самый низкий рейтинг за 80 лет

Президент США Дональд Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения после 100 дней на посту. Это произошло впервые за 80 лет. Ранее аналогичный показатель также принадлежал Трампу в 2017 году. Опрос провели телекомпания ABC, газета The Washington Post и социологическая служба Ipsos.

Результаты показывают, что 55% американцев не одобряют работу президента, а 39% оценивают её положительно. Тем не менее ABC сообщает, что в вопросах решения основных проблем, большинство населения доверяет Трампу и его партии больше, чем демократам.

72% респондентов уверены, что рецессия возможна в ближайшее время из-за экономической политики Трампа. 73% считают, что экономика США при Трампе в плохом состоянии. 53% отметили ухудшение ситуации со сменой президента в январе 2025 года. 71% опрошенных заявили, что пошлины способствуют инфляции.

58% американцев волнует активность Трампа в отношении сокращения правительства, а 56% считают, что он превышает полномочия. 53% не одобряют его иммиграционную политику, среди которых 67% против инициативы об отмене права на гражданство по рождению.

Ранее в Госдуме РФ объяснили нападки хозяина Белого дома на президента России Владимира Путина горящими дедлайнами. Американский лидер испытывает беспокойство из-за того, что не успевает урегулировать украинский кризис в заявленные им сроки, и потому обрушил обвинения на российского лидера.