Результаты показывают, что 55% американцев не одобряют работу президента, а 39% оценивают её положительно. Тем не менее ABC сообщает, что в вопросах решения основных проблем, большинство населения доверяет Трампу и его партии больше, чем демократам.
72% респондентов уверены, что рецессия возможна в ближайшее время из-за экономической политики Трампа. 73% считают, что экономика США при Трампе в плохом состоянии. 53% отметили ухудшение ситуации со сменой президента в январе 2025 года. 71% опрошенных заявили, что пошлины способствуют инфляции.
58% американцев волнует активность Трампа в отношении сокращения правительства, а 56% считают, что он превышает полномочия. 53% не одобряют его иммиграционную политику, среди которых 67% против инициативы об отмене права на гражданство по рождению.
Ранее в Госдуме РФ объяснили нападки хозяина Белого дома на президента России Владимира Путина горящими дедлайнами. Американский лидер испытывает беспокойство из-за того, что не успевает урегулировать украинский кризис в заявленные им сроки, и потому обрушил обвинения на российского лидера.