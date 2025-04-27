Tagesspiegel: Новым главой МИД ФРГ может стать сторонник Киева Вадефуль

Возможным новым главой МИД Германии может стать член партии Христианско-демократического союза (ХДС) и убежденный сторонник киевского режима Йоханн Вадефуль. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
По данным издания, 62-летний Вадефуль неоднократно настаивал, чтобы разрешить Киеву применять немецкое оружие по территории России, а также высказывался, что Берлину нужно пересмотреть свою прежнюю политику в отношении Москвы.
В материале отметили, что за последние две недели политик уже провел неофициальные встречи с главами МИД Франции, Британии, Италии и Польши. Источники в парламентской группе ХДС/ХСС утверждают, что эти контакты происходили с согласия главы ХДС, вероятного канцлера Германии Фридриха Мерца.
Как писал сайт KP.RU, 14 апреля Мерц заявил, что дальнобойные немецкие крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву только после координации с европейскими партнерами. По его словам, поставку этих ракет должны согласовать, а если она будет скоординирована, то «Германия должна участвовать».