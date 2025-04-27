Tagesspiegel: Новым главой МИД ФРГ может стать сторонник Киева Вадефуль

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля Мерц заявил, что дальнобойные немецкие крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву только после координации с европейскими партнерами. По его словам, поставку этих ракет должны согласовать, а если она будет скоординирована, то «Германия должна участвовать».