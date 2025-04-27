Раненых российских моряков доставили в больницу Йемена

По словам представителя экипажа, на судне пока есть продовольствие, вода и отдельные медикаменты, но «экипаж весь напуган в связи с возможными новыми обстрелами и деморализован». Он добавил, что на танкере находятся в том числе россияне с хроническими заболеваниями. Всего на борту находится 21 гражданин России.