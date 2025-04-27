Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подверг критике Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсетях.
Таким образом Ли отреагировал на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава киевского режима не хочет заключать сделку, чтобы завершить конфликт.
«Зеленский желает, чтобы это противостояние длилось вечно», — отметил сенатор.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский противится заключению мира на Украине из-за опасений, что ему придется понести уголовную ответственность за убийства людей.