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Сенатор Ли осудил Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Украине

Майк Ли отреагировал на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава киевского режима не хочет заключать сделку, чтобы завершить конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подверг критике Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсетях.

Таким образом Ли отреагировал на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава киевского режима не хочет заключать сделку, чтобы завершить конфликт.

«Зеленский желает, чтобы это противостояние длилось вечно», — отметил сенатор.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский противится заключению мира на Украине из-за опасений, что ему придется понести уголовную ответственность за убийства людей.