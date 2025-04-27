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Орбан призвал Европу прекратить военный психоз из-за Украины

По словам Орбана, у Украины нет шансов без помощи США.

Источник: Аргументы и факты

Охвативший Европу военный психоз должен прекратиться, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В социальной сети X* он отметил, что у Украины нет шансов на приемлемый исход конфликта без помощи Соединенных Штатов.

«Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель продолжает придерживаться безнадежной военной стратегии. Единственный путь вперед — это путь мира!» — написал он.

Кроме того, ранее Орбан сообщил, что проголосовал против членства Украины в Евросоюзе в общенациональном опросе.

А венгерский кабмин заявил, что возможное принятие Украины в ЕС создаст угрозу для безопасности и экономики Европы.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.