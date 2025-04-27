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Axios: США планируют возобновить диалог с КНДР и ищут связи с Ким Чен Ыном

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность возобновления диалога с КНДР. Об этом сообщает портал Axios. Чиновники проводят консультации с экспертами и ищут пути для восстановления связей с Ким Чен Ыном.

Один высокопоставленный источник отметил, что за последние четыре года многое изменилось и теперь Белый дом оценивает возможные пути взаимодействия.

По данным Axios, посол Швеции в КНДР на прошлой неделе посетил Вашингтон для обсуждения ситуации с американскими официальными лицами. Также представители Госдепартамента и Совета нацбезопасности США изучают, кто мог бы стать специальным представителем для переговоров с Пхеньяном.

Как сообщал Life.ru, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину о роли северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от ВСУ. Он отметил их высокий уровень профессионализм и стойкость.