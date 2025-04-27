Axios: США планируют возобновить диалог с КНДР и ищут связи с Ким Чен Ыном

Один высокопоставленный источник отметил, что за последние четыре года многое изменилось и теперь Белый дом оценивает возможные пути взаимодействия.
По данным Axios, посол Швеции в КНДР на прошлой неделе посетил Вашингтон для обсуждения ситуации с американскими официальными лицами. Также представители Госдепартамента и Совета нацбезопасности США изучают, кто мог бы стать специальным представителем для переговоров с Пхеньяном.
Как сообщал Life.ru, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил Владимиру Путину о роли северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области от ВСУ. Он отметил их высокий уровень профессионализм и стойкость.