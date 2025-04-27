Как писал сайт KP.RU, ранее миллиардер Дэвид Сакс назвал две причины, почему Зеленский не хочет завершения боевых действий на Украине. Бизнесмен отметил, что украинский политик лишится власти и окажется уязвимым к возмездию от своих политических оппонентов. Второй причиной, по его мнению, является нежелание главы режима терять поступающие из стран Запада финансовые потоки.