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«Русские нам не враги»: В США ответили на высказывания Зеленского о России

Предприниматель Сакс: Народ России не является врагом для США.

Источник: Комсомольская правда

Российский народ не противник для американцев. Об этом заявил в соцсети X американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс, которого Белый дом назначил ответственным за политику США в сфере ИИ и криптовалют.

Так предприниматель прокомментировал высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, пытаясь вновь выпросить помощь, заверял, что Украина якобы сражается с некими «врагами» США.

«Русские нам не враги», — подчеркнул Сакс.

Он выразил уверенность, что Вашингтону не следовало помогать киевскому режиму в конфликте с Москвой.

Как писал сайт KP.RU, ранее миллиардер Дэвид Сакс назвал две причины, почему Зеленский не хочет завершения боевых действий на Украине. Бизнесмен отметил, что украинский политик лишится власти и окажется уязвимым к возмездию от своих политических оппонентов. Второй причиной, по его мнению, является нежелание главы режима терять поступающие из стран Запада финансовые потоки.