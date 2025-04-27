Опубликованы новые кадры встречи Путина с Уиткоффом в Москве

Новое видео начала переговоров российского президента Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа показал журналист Павел Зарубин.
На кадрах, которые опубликованы в его Telegram-канале, показан стол, за которым вскоре начнется встреча, табличка с надписью Steve Witkoff. Отмечается, что впервые в Кремле на встрече Путина и Уиткоффа работают телекамеры.
«Первыми в зал заходят переводчики, смотрят, где их места», — комментирует происходящее журналист.
Затем в зал заходят Уиткофф в сопровождении помощника президента РФ Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Одновременно в зал входит Путин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сразу же завершает срочный телефонный разговор.
Зарубин отмечает, что у Уиткоффа в руках находится блокнот для записей.
«Он приносит с собой послание от Трампа Путину, а увозит послание Путина Трампу», — говорит журналист.
Путин и Уиткофф приветствуют друг друга, а через несколько секунд операторов просят покинуть помещение.
Ранее фрагмент встречи Путина и Уиткоффа опубликовал Кремль, на кадрах российский президент и спецпосланник Трампа поприветствовали друг друга по-английски.
Напомним, Уиткофф прилетел в Москву 25 апреля. До встречи с Путиным он прогулялся по Арбату в сопровождении Дмитриева.