Лавров напомнил о поддержке Москвой 30-дневного перемирия

«Путин сразу же поддержал предложение Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран», — сказал Сергей Лавров.