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Лавров напомнил о поддержке Москвой 30-дневного перемирия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News напомнил, что Москва поддержала идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине. При этом, как добавил глава МИДа, Кремль был готов к этому при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет.

Источник: Артем Житенев/ТАСС

«Путин сразу же поддержал предложение Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран», — сказал Сергей Лавров.

11 марта власти Украины согласились на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. На вопрос о том, почему Москва не приняла предложение, Сергей Лавров сказал, что у Киева сильная поддержка «со стороны европейских столиц и администрации Байдена». По его словам, они готовы поддержать только ту сделку, которая сделает Украину победителем.