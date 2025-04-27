Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам

По информации СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Украиной средств за всю оказанную ей американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает страну части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС.