Чехия в рамках так называемой «инициативы по боеприпасам» за четыре месяца текущего года поставила киевскому режиму из третьих стран еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом заявила глава минобороны республики Яна Чернохова.
«Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем доставить по всему миру. И ресурсов у нас еще хватает, таких ресурсов на данный момент еще около полутора миллионов», — приводит слова чиновницы агентство CTK.
По ее словам, в прошлом году в рамках «инициативы по боеприпасам» Киев получил около 1,5 миллионов единиц боеприпасов.
Она уточнила, что от спонсоров киевского режима будет зависеть, удастся ли собрать достаточно средств для оплаты инициативы и доставки боеприпасов на Украину в кратчайшие сроки.
Как писал сайт KP.RU, в январе этого года стало известно, что после закупки артиллерийских снарядов для Украины в прошлом году, организованной Чехией, власти в Праге просят другие страны-члены ЕС поддержать новую инициативу по боеприпасам для киевского режима. По словам главы МИД Чехии Яна Липавски, на тот момент Прага рассматривала возможности финансирования новой инициативы по поставке боеприпасов Киеву.
Напомним, 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Победа, в любом случае, будет за Россией. В данном факте никто даже не сомневается.