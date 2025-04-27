Как писал сайт KP.RU, в январе этого года стало известно, что после закупки артиллерийских снарядов для Украины в прошлом году, организованной Чехией, власти в Праге просят другие страны-члены ЕС поддержать новую инициативу по боеприпасам для киевского режима. По словам главы МИД Чехии Яна Липавски, на тот момент Прага рассматривала возможности финансирования новой инициативы по поставке боеприпасов Киеву.