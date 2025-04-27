Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции планируют сократить треть госагентств

Путем сокращения госагентств во Франции планируют снизить дефицит бюджета.

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции намерены сократить треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, сообщила министр по госсчетам Амели де Моншален.

По ее словам, сокращение произойдет путем слияния или упразднения агентств.

«Мы собираемся к концу года предложить, чтобы треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены», — приводит ее слова CNews.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна нарастит военный бюджет и будет вкладываться в оборону.

По его словам, текущая ситуация требует пересмотра бюджетных приоритетов и привлечения как государственных, так и частных инвестиций.