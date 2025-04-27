Во Франции планируют сократить треть госагентств

Власти Франции намерены сократить треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, сообщила министр по госсчетам Амели де Моншален.
По ее словам, сокращение произойдет путем слияния или упразднения агентств.
«Мы собираемся к концу года предложить, чтобы треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены», — приводит ее слова CNews.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна нарастит военный бюджет и будет вкладываться в оборону.
По его словам, текущая ситуация требует пересмотра бюджетных приоритетов и привлечения как государственных, так и частных инвестиций.