Посольство РФ уточняет сведения о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Посольство РФ в Канаде сообщило, что уточняет информацию о том, есть ли граждане России среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере.
«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших…», — говорится в сообщении.
В дипмиссии отметили, что информация о наличии среди пострадавших граждан России уточняется. Кроме того, российские дипломаты находятся на постоянной связи с властями Канады по поводу возможных пострадавших в инциденте.
Как писал сайт KP.RU, ранее замначальника полиции Ванкувера Стив Раи сообщил, что количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале достигло 11 человек. Он уточнил, что мотив преступления остается неизвестным. По его словам, задержанный на месте ЧП водитель кроссовера ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья.
Напомним, 26 апреля в Ванкувере произошла трагедия во время филиппинского культурного фестиваля Дня Лапу-Лапу. Правоохранители задержали 30-летнего водителя машины, наехавшего на толпу людей.