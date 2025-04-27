Посольство РФ уточняет сведения о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

Как писал сайт KP.RU, ранее замначальника полиции Ванкувера Стив Раи сообщил, что количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале достигло 11 человек. Он уточнил, что мотив преступления остается неизвестным. По его словам, задержанный на месте ЧП водитель кроссовера ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья.