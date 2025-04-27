Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шмыгаль: помощь США не будет включена в соглашение о недрах

Украинский премьер заявил, что соглашение должно быть обязательно ратифицировано Верховной радой.

Источник: Аргументы и факты

Украина и США договорились, что предоставленная ранее американская финансовая помощь не будет включена в договор о недрах в качестве долгового обязательства, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Соответствующее заявление в своем Telegram-канале он сделал после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания», — отметил он.

27 апреля ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о решимости главы Штатов Дональда Трампа заключить сделку с Украиной по минералам.

Он добавил, что в выходные участники переговоров «усердно работали».