Шмыгаль: помощь США не будет включена в соглашение о недрах

Украина и США договорились, что предоставленная ранее американская финансовая помощь не будет включена в договор о недрах в качестве долгового обязательства, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Соответствующее заявление в своем Telegram-канале он сделал после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.
«Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания», — отметил он.
27 апреля ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о решимости главы Штатов Дональда Трампа заключить сделку с Украиной по минералам.
Он добавил, что в выходные участники переговоров «усердно работали».