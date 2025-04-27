Шмыгаль: Украина и США решили исключить в сделке по недрам ранее выданную помощь

в начале апреля стало известно, что Киев уже направил почти три миллиона долларов из бюджета республики на подготовку сделки по недрам, хотя до ее подписания еще далеко. Украинское правительство выделило средства на оплату услуг консультантов и юристов, которые будут вести переговоры с американской стороной. Так, деньги получили Минэкономики и Минюст, которым было поручено до 15 апреля найти опытных специалистов для этой работы.