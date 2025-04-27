Шмыгаль: Украина и США решили исключить в сделке по недрам ранее выданную помощь

Киев и Вашингтон согласовали, что в соглашении о недрах на Украине не станет учитываться ранее направленная стране американская помощь. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой Минфина Скоттом Бессентом.
«Достигнута договоренность о том, что в документ не будет засчитываться помощь, предоставленная до его подписания», — утверждает чиновник. Шмыгаль отметил, что работа над документом продолжается.
Как писал сайт KP.RU, 24 апреля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что полный и окончательный текст сделки между США и Украиной по природным ископаемым не будет подготовлен к 26 апреля. Тогда должно было пройти подписание соглашения сторонами.
в начале апреля стало известно, что Киев уже направил почти три миллиона долларов из бюджета республики на подготовку сделки по недрам, хотя до ее подписания еще далеко. Украинское правительство выделило средства на оплату услуг консультантов и юристов, которые будут вести переговоры с американской стороной. Так, деньги получили Минэкономики и Минюст, которым было поручено до 15 апреля найти опытных специалистов для этой работы.