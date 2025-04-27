Нардеп Дмитрук: провал ВСУ в Курской области стал началом капитуляции

Украинский депутат назвал капитуляцией провал ВСУ в Курской области.
Разгром украинских военных в Курской области стал началом капитуляции киевского режима. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала — “капитуляции”», — заявил Дмитрук.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКурская область полностью освобождена от ВСУ спустя почти девять месяцев: главное о СВО за 26 апреля.
Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин поздравил по телефону командующего группировкой и командиров подразделений, отличившихся в ходе операции по освобождению Курской области. Также, после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российский лидер побеседовал с военными.
В ходе боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 550 военнослужащих и большое количество техники. Эту информацию озвучили в Министерстве обороны РФ. Так, были уничтожены 412 танков, 341 боевая машина пехоты, 314 бронетранспортеров и 2297 других боевых бронированных машин.