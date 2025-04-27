Нардеп Дмитрук: провал ВСУ в Курской области стал началом капитуляции

В ходе боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 550 военнослужащих и большое количество техники. Эту информацию озвучили в Министерстве обороны РФ. Так, были уничтожены 412 танков, 341 боевая машина пехоты, 314 бронетранспортеров и 2297 других боевых бронированных машин.