Глава МИД Лавров: Путин сразу поддержал идею США о 30-дневном прекращении огня

«Отвечу коротко: вы не правы. Я неоднократно подчеркивал, что в отношении Украины, в отношении стратегических отношений с Соединенными Штатами, я подчеркивал нашу готовность искать баланс интересов. Если это не то, что ваш телеканал считает готовностью к переговорам, то я не знаю, как быть еще менее красноречивым в попытке быть кратким в своих ответах», — заключил Лавров.