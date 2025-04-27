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Дэвид Сакс заявил, что российский народ не является врагом для США

Сакс прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина якобы сражается с «врагами» США.

Источник: Аргументы и факты

Народ России не является врагом для американцев. Об этом в соцсетях написал инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями Соединенных Штатов ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался вновь выпросить помощь, заявляя, что Украина якобы сражается с «врагами» США.

«Русские нам не враги», — ответил на это Сакс.

По словам предпринимателя, США не нужно было помогать киевскому режиму в конфликте с Россией.

Ранее американский сенатор Майк Ли осудил Владимира Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Украине. Ли отреагировал на заявление Дэвида Сакса о том, что глава киевского режима не хочет заключать сделку, чтобы завершить конфликт.