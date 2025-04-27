Дэвид Сакс заявил, что российский народ не является врагом для США

Ранее американский сенатор Майк Ли осудил Владимира Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Украине. Ли отреагировал на заявление Дэвида Сакса о том, что глава киевского режима не хочет заключать сделку, чтобы завершить конфликт.