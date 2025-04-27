Крах подразделений украинской армии в приграничных районах Курской области положил начало капитуляции киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Депутат напомнил, что на него с самого начала Киев повесил ярлык «врага народа» из-за его слов о бессмысленности этой авантюры.
«Сегодня — десятки тысяч погибших, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях», — написал парламентарий.
Политик уверен, что, по сути, действия в Курской области стали началом полного провала — «капитуляцией» Киева.
Как писал сайт KP.RU, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что киевский режим совершил крайне кровавую операцию по нападению на приграничные районы Курской области, обернувшуюся потерями для ВСУ и оказавшуюся тщетной.
27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в воскресенье Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений российской армии и поздравил их с освобождением ранее захваченных ВСУ частей Курской области.
Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские воины завершили разгром боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись в приграничье Курской области в августе прошлого года.