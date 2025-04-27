Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что самыми проблемными для ВСУ участками фронта остаются Покровское, Краматорское, Лиманское и Курское направления. Он также заявил, якобы украинская армия до сих пор сражается в курском приграничье и у рубежей Белгородской области.