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«Ахмат» и морпехи 177-й бригады разнесли логово ВСУ реактивными снарядами под Сумами

Сосредоточению живой силы и техники Вооружённых сил Украины нанесено огневое поражение на Сумском направлении. Удар был реализован с применением реактивной системы «Град». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, выложив видео атаки в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Бойцы легендарного спецназа “Ахмат” Минобороны России вместе с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ выявили скопление живой силы противника. Оценив ситуацию, они быстро приняли единственно правильное решение — провести удар на упреждение», — написал Кадыров в Telegram, добавив, что противник понёс серьёзные потери.

Удар по боевикам ВСУ на Сумском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95.

Глава Чечни добавил, что военнослужащие «Ахмата» также нанесли удар по военной технике на Харьковском направлении, неподалёку от населённого пункта Уды. Это произошло при поддержке мобильной группы СКАД 607 «Горец».

«Попытка доставки боеприпасов к передовым позициям закончилась для неприятеля ожидаемо: груз взорвался», — заключил Кадыров.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил, что самыми проблемными для ВСУ участками фронта остаются Покровское, Краматорское, Лиманское и Курское направления. Он также заявил, якобы украинская армия до сих пор сражается в курском приграничье и у рубежей Белгородской области.