В Дублине тысячи человек вышли на акцию протеста против миграционной политики правительства Ирландии. В руках у некоторых митингующих были плакаты с портретами президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа, а также всемирно известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Также были замечены транспаранты с надписью «Жизнь ирландцев имеет значение» и «Ирландия переполнена».
В свою очередь Макгрегор выступил в поддержку митингующих. Ранее спортсмен заявил о своем намерении возглавить Ирландию.
По данным газеты Irish Independent, колонны протестующих прошли по главной улице столицы О’Коннелл-стрит. В руках многие люди несли трехцветные флаги, а у кого-то на голове были зеленых бейсболки с надписью «Сделаем Ирландию снова великой».
В публикации отметили, что в ходе протестов полицейские Дублина арестовали трех человек за нарушение общественного порядка.
Как писал сайт KP.RU, в тоже время в Амстердаме десятки человек вышли на демонстрацию против поставок оружия Украине, а также за мир с Россией. Организаторы акции призвали власти Нидерландов стать посредником в украинском конфликте и помочь дипломатически урегулировать этот кризис, а не разжигать его, отправляя киевскому режиму оружие.