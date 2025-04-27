Как писал сайт KP.RU, в тоже время в Амстердаме десятки человек вышли на демонстрацию против поставок оружия Украине, а также за мир с Россией. Организаторы акции призвали власти Нидерландов стать посредником в украинском конфликте и помочь дипломатически урегулировать этот кризис, а не разжигать его, отправляя киевскому режиму оружие.