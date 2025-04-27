«Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем найти по всему миру. И ресурсов у нас ещё хватает, таких ресурсов на данный момент ещё около полутора миллионов», — цитирует Чернохову агентство CTK.
Министр напомнила, что в 2024 году в рамках этой же инициативы Украина получила приблизительно 1,5 миллиона единиц боеприпасов. По словам Черноховой, успех в сборе необходимой суммы для оплаты снарядов и их доставки на Украину зависит от спонсоров.
Как сообщал Life.ru, ранее в чешском городе Литомержице демонтировали памятник солдату Красной армии. Этот постамент установили ещё в 1975 году, и он не раз становился объектом осквернения.