Чехия поставила на Украину ещё 400 тысяч снарядов для артиллерийских орудий

Министр напомнила, что в 2024 году в рамках этой же инициативы Украина получила приблизительно 1,5 миллиона единиц боеприпасов. По словам Черноховой, успех в сборе необходимой суммы для оплаты снарядов и их доставки на Украину зависит от спонсоров.