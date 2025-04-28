Лавров опроверг, что РФ не готова к компромиссам по Украине

Сегодня, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в течение недели Вашингтон примет решение о продолжении участия в мирном процессе по Украине или выходе из него. Сергей Лавров отметил, что Москва понимает нетерпение Вашингтона, добавив, что российские и американские дипломаты сосредоточены на работе, а не на обсуждении неудач.