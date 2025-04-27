The Sun: Трамп попросил Макрона уйти с переговоров с Зеленским

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Трамп отказал Макрону в участии в переговорах с Зеленским. На опубликованных кадрах видно, что изначально в зале, где состоялась встреча, были установлены три стула, однако впоследствии остались только два места, которые заняли американский и украинский лидеры. Предполагалось, что третий стул предназначался Макрону. При этом издание The Telegraph со ссылкой на французские дипломатические источники утверждает, что его поставили ~для переводчика~ — «но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет».