Новости СВО. Армия России продвигается в Сумской области, под Харьков стягивают наёмников, США ждут прорыва по переговорам, 28 апреля

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции. По его мнению, его российский коллега не желает останавливать конфликт. Он добавил, что у Российской армии не было причин наносить удары по Украине в последние дни. При этом Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что поражены инфраструктура военных аэродромов, цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 168 районах.