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Новости СВО. Армия России продвигается в Сумской области, под Харьков стягивают наёмников, США ждут прорыва по переговорам, 28 апреля

ВС РФ наступают сразу на нескольких участках фронта и создают «буферную зону», Дональд Трамп пытается запугать Россию санкциями — дайджест Life.ru.

Донецкая Народная Республика, 28 апреля.

В Донецкой Народной Республике войска двигаются по нескольким направлениям. Вблизи Часова Яра противник потерял окраины Ступочек, что вызвало в их рядах переполох. Оказывается, здесь был важный опорный пункт, в котором находились и миномётчики, и операторы БПЛА. Армия России постепенно приближается к Константиновке, но со стороны Дзержинска (Торецка). Штурмовикам удалось зачистить микрорайон Комсомол и зайти в северную часть Щербиновки.

На севере ДНР бои идут за Новое и Редкодуб. Российским подразделениям удалось достичь Грековки. Таким образом, ВС РФ штурмовые отряды не только зачищают эту часть республики, но и выходят к Оскольскому водохранилищу, а значит, и Харьковской области.

Харьковская область, 28 апреля.

В Харьковской области основные бои идут у Купянска. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что сейчас российские войска занимаются перегруппировкой, а противник подтягивает резервы. По его словам, наши атаки здесь не дают ему закрепиться на выбранных позициях. Военкор Евгений Поддубный рассказал о применении в качестве кочующего орудия установки М777. Одно из таких уничтожили дроноводы.

В это же время Киев стягивает силы в Великий Бурлук, причём большая часть — иностранные наёмники. В ВГА Харьковской области отметили, что с ними прибывает большое количество техники.

— Техника размещается с соблюдением мер маскировки: в пределах частных домовладений, в гаражных и хозяйственных постройках, а также в зонах с густой растительностью, что затрудняет её визуальное обнаружение, — пояснил заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Американская гаубица M777 сожжена в Харьковской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.

Сумская область, 28 апреля.

После освобождения Курской области ВС РФ продвигаются в Сумской. Штурмовики ведут бои в селе Локня. Этот населённый пункт переходит в Юнаковку, через которую проходит трасса на Сумы. По этой дороге украинская группировка, вторгнувшаяся на территорию России, получала обеспечение.

Министерство обороны заявляет, что подразделения Армии России нанесли поражение украинским подразделениям в Запселье, Пролетарском, Новодмитровке и Садах. ВСУ потеряли до 75 человек, несколько единиц техники и склад горючего.

Почему США не вводят новые санкции против России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет вводить новые санкции против России из-за надежды на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

— Эта неделя будет очень важной, за это время мы должны определиться по поводу того, намерены мы продолжить участвовать в урегулировании или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, — отметил он в интервью NBC News.

По его мнению, есть причины быть оптимистичными, но всё же стоит придерживаться реализма, так как позиции России и США ещё близки в недостаточной степени.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции. По его мнению, его российский коллега не желает останавливать конфликт. Он добавил, что у Российской армии не было причин наносить удары по Украине в последние дни. При этом Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что поражены инфраструктура военных аэродромов, цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 168 районах.