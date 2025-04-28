Донецкая Народная Республика, 28 апреля.
В Донецкой Народной Республике войска двигаются по нескольким направлениям. Вблизи Часова Яра противник потерял окраины Ступочек, что вызвало в их рядах переполох. Оказывается, здесь был важный опорный пункт, в котором находились и миномётчики, и операторы БПЛА. Армия России постепенно приближается к Константиновке, но со стороны Дзержинска (Торецка). Штурмовикам удалось зачистить микрорайон Комсомол и зайти в северную часть Щербиновки.
На севере ДНР бои идут за Новое и Редкодуб. Российским подразделениям удалось достичь Грековки. Таким образом, ВС РФ штурмовые отряды не только зачищают эту часть республики, но и выходят к Оскольскому водохранилищу, а значит, и Харьковской области.
Харьковская область, 28 апреля.
В Харьковской области основные бои идут у Купянска. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что сейчас российские войска занимаются перегруппировкой, а противник подтягивает резервы. По его словам, наши атаки здесь не дают ему закрепиться на выбранных позициях. Военкор Евгений Поддубный рассказал о применении в качестве кочующего орудия установки М777. Одно из таких уничтожили дроноводы.
В это же время Киев стягивает силы в Великий Бурлук, причём большая часть — иностранные наёмники. В ВГА Харьковской области отметили, что с ними прибывает большое количество техники.
— Техника размещается с соблюдением мер маскировки: в пределах частных домовладений, в гаражных и хозяйственных постройках, а также в зонах с густой растительностью, что затрудняет её визуальное обнаружение, — пояснил заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Американская гаубица M777 сожжена в Харьковской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.
Сумская область, 28 апреля.
После освобождения Курской области ВС РФ продвигаются в Сумской. Штурмовики ведут бои в селе Локня. Этот населённый пункт переходит в Юнаковку, через которую проходит трасса на Сумы. По этой дороге украинская группировка, вторгнувшаяся на территорию России, получала обеспечение.
Министерство обороны заявляет, что подразделения Армии России нанесли поражение украинским подразделениям в Запселье, Пролетарском, Новодмитровке и Садах. ВСУ потеряли до 75 человек, несколько единиц техники и склад горючего.
Почему США не вводят новые санкции против России.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет вводить новые санкции против России из-за надежды на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
— Эта неделя будет очень важной, за это время мы должны определиться по поводу того, намерены мы продолжить участвовать в урегулировании или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, — отметил он в интервью NBC News.
По его мнению, есть причины быть оптимистичными, но всё же стоит придерживаться реализма, так как позиции России и США ещё близки в недостаточной степени.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции. По его мнению, его российский коллега не желает останавливать конфликт. Он добавил, что у Российской армии не было причин наносить удары по Украине в последние дни. При этом Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что поражены инфраструктура военных аэродромов, цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 168 районах.