Писториус: ФРГ не будет выходить из конвенций по минам и осколочным боеприпасам

ФРГ не рассматривает вопрос выхода из международной конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом информировал глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу», — сказал Писториус в эфире телеканала ARD на фоне сообщений о намерении ряда европейских стран отказаться от данной конвенции.
Ранее министры обороны стран Балтии и Польши объявили о планах отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины, и предложили руководителям своих стран поддержать это решение.
При этом Польша заявила об установке противопехотных мин на границе с Белоруссией.
Также сообщалось, что Финляндия планирует начать выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.