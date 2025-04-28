Писториус: ФРГ не будет выходить из конвенций по минам и осколочным боеприпасам

«Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу», — сказал Писториус в эфире телеканала ARD на фоне сообщений о намерении ряда европейских стран отказаться от данной конвенции.