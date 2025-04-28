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Писториус: ФРГ не будет выходить из конвенций по минам и осколочным боеприпасам

В Минобороны Германии заявили о четкой позиции в отношении конвенций по минам и осколочным боеприпасам.

Источник: Комсомольская правда

ФРГ не рассматривает вопрос выхода из международной конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом информировал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу», — сказал Писториус в эфире телеканала ARD на фоне сообщений о намерении ряда европейских стран отказаться от данной конвенции.

Ранее министры обороны стран Балтии и Польши объявили о планах отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины, и предложили руководителям своих стран поддержать это решение.

При этом Польша заявила об установке противопехотных мин на границе с Белоруссией.

Также сообщалось, что Финляндия планирует начать выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.