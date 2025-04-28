Британские СМИ раскрыли загадку третьего стула на встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

«Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — указано в статье.
Источник также отметил, якобы президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл важную роль в беседе Трампа и Зеленского. Именно он побудил украинского коллегу встретиться с главой Белого дома.
Напомним, что Зеленский ненадолго встретился с Трампом в Соборе Святого Петра в Ватикане 26 апреля. При этом американский лидер не разрешил Макрону участвовать в переговорах. Такой вывод журналисты сделали на основании видеозаписи, на которой запечатлены приготовления к встрече. Западные медиа подчёркивают, что Трамп ясно дал понять Макрону, что его не должно быть на обсуждении.