Британские СМИ раскрыли загадку третьего стула на встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

Напомним, что Зеленский ненадолго встретился с Трампом в Соборе Святого Петра в Ватикане 26 апреля. При этом американский лидер не разрешил Макрону участвовать в переговорах. Такой вывод журналисты сделали на основании видеозаписи, на которой запечатлены приготовления к встрече. Западные медиа подчёркивают, что Трамп ясно дал понять Макрону, что его не должно быть на обсуждении.