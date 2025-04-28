КНДР впервые подтвердила отправку войск для поддержки России

КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о взаимной обороне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). По данным агентства, войска в Россию были отправлены несколько месяцев назад для участия в боевых действиях в прифронтовой зоне Курской области.