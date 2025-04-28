КНДР впервые подтвердила отправку войск для поддержки России

«Операция по освобождению района Курска для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации была успешно завершена», — сообщило северокорейское агентство, добавив, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операции «согласно приказу главы государства» Ким Чен Ына.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.
Осенью 2024 года СМИ, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США сообщали о размещении более 10 тыс. северокорейских военнослужащих в Курской области. 26 апреля участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в регионе подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом также сообщала представитель МИДа Мария Захарова.