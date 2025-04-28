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Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, тот «стал спокойнее», чем на провальных переговорах в Вашингтоне.

Источник: AP 2024

В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели «очень короткую» встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что «многое успел обсудить» с американским президентом, и поблагодарил его.

«Я думаю, встреча прошла хорошо… Посмотрим, что будет дальше… Я вижу, что он (Зеленский — ред.) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину», — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.