Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым

«Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Владимиру Зеленскому — “Ъ”), я говорю им: “Может быть, вы обратитесь к (44-му президенту США Бараку) Обаме? Спросите его, почему он уступил его (Крым)?” Кстати, они уступили его без единого выстрела», — добавил президент США во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.