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Лавров и Рубио обсудили украинский кризис

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД.

Источник: РИА "Новости"

Ключевые пункты их беседы — в материале РИА Новости.

  • В разговоре основное внимание уделили тематике украинского кризиса;
  • Лавров и Рубио подчеркнули важность консолидации предпосылок для переговоров с целью согласования пути к долгосрочному миру на Украине;

Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время.

МИД России

  • Они условились продолжать контакты на всех уровнях.

Беседа Лаврова и Рубио состоялась в воскресенье в продолжение состоявшейся 25 апреля встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Сближение позиций

В пятницу Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Их беседа продлилась три часа.

Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.

Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.

Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле». Он отметил, что этот процесс выходит за рамки «так называемых пяти территорий», речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.