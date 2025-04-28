Лавров и Рубио обсудили украинский кризис

Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле». Он отметил, что этот процесс выходит за рамки «так называемых пяти территорий», речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.