Трамп: Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине

«Я полагаю, это так, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
При этом президента возмутило, что тема возвращения Крыма активно не поднималась Киевом в течение 12 лет, а теперь внезапно стала центральной. Трамп предложил задавать все вопросы о полуострове Бараку Обаме, во время правления которого регион и вернулся в состав России «без единого выстрела».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма является окончательно решённым. Министр отметил, что в Вашингтоне хорошо понимают невозможность пересмотра статуса полуострова.