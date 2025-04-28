Трамп: Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине

При этом президента возмутило, что тема возвращения Крыма активно не поднималась Киевом в течение 12 лет, а теперь внезапно стала центральной. Трамп предложил задавать все вопросы о полуострове Бараку Обаме, во время правления которого регион и вернулся в состав России «без единого выстрела».