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Трамп: Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Зеленского пересмотреть позицию Украины по крымскому вопросу и отказаться от требования вернуть полуостров Незалежной. Этот вопрос республиканец обсудил с журналистами в аэропорту Морристаун.

Источник: Life.ru

«Я полагаю, это так, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

При этом президента возмутило, что тема возвращения Крыма активно не поднималась Киевом в течение 12 лет, а теперь внезапно стала центральной. Трамп предложил задавать все вопросы о полуострове Бараку Обаме, во время правления которого регион и вернулся в состав России «без единого выстрела».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма является окончательно решённым. Министр отметил, что в Вашингтоне хорошо понимают невозможность пересмотра статуса полуострова.