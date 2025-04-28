«Мяч на стороне Зеленского и Трампа»: Раскрыт гениальный ход Путина с пасхальным перемирием

«Владимир Путин сделал свой шаг в этой игре нервов, тактически переиграв Украину. Перебросил мяч на сторону Зеленского и дал возможность Трампу сделать следующий шаг в отношении Украины и других участников этой игры», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Россия учитывает горький опыт Стамбульских переговоров и Минских соглашений, поэтому максимально формализует условия для того, чтобы не возникало эффекта под названием «нас в очередной раз обманули».
Напомним, Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Глава государства сообщил о продолжении СВО.