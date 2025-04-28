«Мяч на стороне Зеленского и Трампа»: Раскрыт гениальный ход Путина с пасхальным перемирием

Напомним, Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Глава государства сообщил о продолжении СВО.