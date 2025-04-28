Лавров обсудил с Виэйрой Украину, БРИКС и сотрудничество России и Бразилии

МИД России раскрыл детали переговоров министров иностранных дел РФ и Бразилии Сергея Лаврова и Мауро Виэйры. По данным внешнеполитического ведомства, дипломаты обсудили на полях СМИД БРИКС сразу несколько актуальных вопросов, в том числе и ситуацию на Украине.