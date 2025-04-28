Лавров обсудил с Виэйрой Украину, БРИКС и сотрудничество России и Бразилии

Особое внимание в ходе контактов было уделено вопросу подготовки к предстоящему участию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Министры также провели обмен мнениями по теме урегулирования ситуации на Украине, подчеркнув важность поиска дипломатических решений.
Значительная часть переговоров была посвящена взаимодействию двух стран в рамках БРИКС, особенно в свете предстоящего председательства Бразилии в объединении в 2025 году. Стороны подтвердили намерение укреплять многостороннее сотрудничество на различных международных площадках.
Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро 27 апреля. Встреча прошла в преддверии полномасштабного заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, запланированного на 28−29 апреля.