Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обсудил с Виэйрой Украину, БРИКС и сотрудничество России и Бразилии

МИД России раскрыл детали переговоров министров иностранных дел РФ и Бразилии Сергея Лаврова и Мауро Виэйры. По данным внешнеполитического ведомства, дипломаты обсудили на полях СМИД БРИКС сразу несколько актуальных вопросов, в том числе и ситуацию на Украине.

Особое внимание в ходе контактов было уделено вопросу подготовки к предстоящему участию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Министры также провели обмен мнениями по теме урегулирования ситуации на Украине, подчеркнув важность поиска дипломатических решений.

Значительная часть переговоров была посвящена взаимодействию двух стран в рамках БРИКС, особенно в свете предстоящего председательства Бразилии в объединении в 2025 году. Стороны подтвердили намерение укреплять многостороннее сотрудничество на различных международных площадках.

Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро 27 апреля. Встреча прошла в преддверии полномасштабного заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, запланированного на 28−29 апреля.