Трамп: в Ватикане Владимир Зеленский попросил о поставках оружия для Украины

Беседа двух президентов происходила в соборе Святого Петра, где прошли похороны папы Римского Франциска. Диалог длился около 15 минут, позже Дональд Трамп охарактеризовал его как «очень продуктивный». По его словам, Владимир Зеленский «стал спокойнее» и теперь «лучше понимает ситуацию».
В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что решение о поставках оружия в Украину будет зависеть от поведения России в контексте мирного урегулирования. «Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдёт со стороны России», — заявил господин Трамп.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил посредником, побудив Владимира Зеленского напрямую поговорить с президентом США.
Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство отказом США поставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на их передачу другим странам, например, Израилю. Он заявил о готовности Киева купить 10 комплексов за $15 млрд. Bild сообщало, что Трамп отказал в продаже, предпочитая переговоры с Россией поставкам оружия.