Трамп: в Ватикане Владимир Зеленский попросил о поставках оружия для Украины

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что решение о поставках оружия в Украину будет зависеть от поведения России в контексте мирного урегулирования. «Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдёт со стороны России», — заявил господин Трамп.