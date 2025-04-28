Пушков счёл подозрительным самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна

Российский сенатор Алексей Пушков назвал подозрительными комментарии властей о смерти Вирджинии Джуффре, которая могла стать ключевой свидетельницей по «делу Эпштейна», связанному с сексуальными преступлениями. Дело в том, что смерть Джуффре в США называют суицидом.
«В США — очередное подозрительное “самоубийство”. Власти сообщили, что руки на себя наложила Вирджиния Джуффре — единственная женщина, согласившаяся давать показания по делу миллиардера-педофила и сводника Джеффри Эпштейна», — написал Пушков, возглавляющий в Совфеде комиссию по информполитике, в Telegram-канале.
Пушков напомнил, что 41-летняя Джуффре неоднократно публично заявляла, что не собирается сводить счеты с жизнью.
Ранее Виржиния Джуффре дала показания о том, что в 17 лет она работала в гольф-клубе Трампа, в Мар-а-Лаго, а затем согласилась поработать «массажисткой» у Эпштейна. Закончилось это сексом с ВИПами, включая британского принца Эндрю. Кроме него, в документах по делу Эпштейна о массовом сексуальном насилии над несовершеннолетними фигурируют актер Алек Болдуин, певец Майкл Джексон, музыкант Мик Джаггер и мать Роберта Кеннеди-младшего.