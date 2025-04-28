Пушков счёл подозрительным самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна

Ранее Виржиния Джуффре дала показания о том, что в 17 лет она работала в гольф-клубе Трампа, в Мар-а-Лаго, а затем согласилась поработать «массажисткой» у Эпштейна. Закончилось это сексом с ВИПами, включая британского принца Эндрю. Кроме него, в документах по делу Эпштейна о массовом сексуальном насилии над несовершеннолетними фигурируют актер Алек Болдуин, певец Майкл Джексон, музыкант Мик Джаггер и мать Роберта Кеннеди-младшего.