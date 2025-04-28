КНДР подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области от ВСУ

Одной из ключевых статей является статья 4, которая предусматривает, что в случае, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством обеих стран. Это положение стало основой для участия Северной Кореи в военных действиях на стороне России в Курской области.