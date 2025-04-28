В Словакии рассмотрят петицию о референдуме об отмене санкций против России

«Установленный законом нижний предел количества подписей для объявления референдума, то есть 350 тысяч подписей, мы превысили 18 апреля. Однако мы устанавливали границу в 400 тысяч подписей из-за того, что ревизионный официальный орган может подлинность нескольких процентов подписей поставить под сомнение и не признать их, поэтому мы хотим, чтобы был достаточный резерв. Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели, конкретный срок, однако, пока не установлен», — сказал он.