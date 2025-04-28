Политолог Блохин: конфликт на Украине превратился для США в обременение

На фоне нарастающих разногласий между США и Европой по вопросу украинского конфликта, ситуация становится все более напряженной. Как отметил в диалоге с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, Украина для США уже превратилась в обременение.
«Для Дональда Трампа приоритетными являются вопросы сдерживания Китая и поддержка Израиля в возможном противостоянии с Ираном. Сейчас Украина для него — это обременение», — объяснил эксперт.
Политолог отметил, что для Европы украинский конфликт имеет стратегическое значение.
«В отличие от США, Европа рассматривает украинский конфликт как решающий для будущего Запада: если Россия выйдет победителем, это нанесет колоссальный ущерб западному имиджу, и вся политика западной элиты окажется под угрозой», — заключил Константин Блохин.
Ранее он также заявлял, что Дональд Трамп не пересмотрел свою позицию по украинскому конфликту после встречи с Зеленским в Ватикане.