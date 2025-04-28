Политолог Блохин: конфликт на Украине превратился для США в обременение

На фоне нарастающих разногласий между США и Европой по вопросу украинского конфликта, ситуация становится все более напряженной. Как отметил в диалоге с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, Украина для США уже превратилась в обременение.