Верность и выносливость: кореевед Асмолов оценил преимущества армии КНДР

«Им тяжело проводить такие сложные комплексные учения. А в ходе революции в военном деле, многое из которой было продемонстрировано на СВО, стало понятно, что отдельные элементы воинских уставов всего мира требуют пересмотра, и Северная Корея здесь не является исключением», — заключил Асмолов.