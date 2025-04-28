Верность и выносливость: кореевед Асмолов оценил преимущества армии КНДР

Моральный дух, высокая обучаемость и практический опыт стали ключевыми факторами, при характеристике подразделений армии Северной Кореи, принимавших участие в освобождении Курской области от украинских боевиков.
Моральный дух и способность к обучению.
По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константина Асмолова, северокорейская армия обладает целым рядом ключевых преимуществ, которые делают ее важным игроком на арене современных военных конфликтов.
«Северокорейцы сыграли важную роль в освобождении Курской области с точки зрения поддержки, но основную работу выполнили российские войска. Нужно отметить, что до подъемного времени армия КНДР была недостаточно подготовлена для ведения современной войны», — заявил эксперт в диалоге с aif.ru.
Асмолов добавил, что политическая мотивация, высокое моральное состояние и профессиональная подготовка спецподразделений являются важными факторами, которые позволяют армии КНДР эффективно выполнять поставленные задачи, несмотря на ограниченные ресурсы и внешние вызовы.
«У северокорейской армии есть множество сильных сторон: это и политическая мотивация, и моральный дух, и отличная подготовка подразделений специального назначения», — заключил он.
Россия помогла армии КНДР в получении боевого опыта.
Константин Асмолов в ходе беседы с aif.ru также отметил, что участие в боевых действиях в Курской области предоставило бойцам КНДР бесценный опыт.
«Армия КНДР все еще требует серьезной доработки. В настоящее время Россия оказывает союзнику помощь в устранении этих пробелов», — отметил кореевед.
По словам эксперта, одной из главных проблем северокорейской армии является нехватка топлива, запасных частей и других необходимых ресурсов, что усложняет проведение полноценнных комплексных учений, подобных тем, которые регулярно проводятся США и Южной Кореей.
«Им тяжело проводить такие сложные комплексные учения. А в ходе революции в военном деле, многое из которой было продемонстрировано на СВО, стало понятно, что отдельные элементы воинских уставов всего мира требуют пересмотра, и Северная Корея здесь не является исключением», — заключил Асмолов.
Корейцы не воевали за пределами Курской области.
Согласно данным Константина Асмолова, северокорейские военнослужащие принимали участие в боевых действиях исключительно на курском направлении.
По его словам, слухи о их повсеместном присутствии бойцов КНДР в зоне спецоперации возникли в результате украинской пропаганды.
«В рамках договора о стратегическом партнерстве вполне вероятно, что действия северокорейцев были ограничены Курской областью, так как речь шла о защите российской территории от агрессии», — пояснил он в разговоре с aif.ru.
Кореевед также обратил внимание на кампанию дезинформации со стороны Киева.
«Украинская пропаганда ошибочно приписывала присутствие северокорейцев всем азиатским военнослужащим. Однако после появления реальных свидетельств их присутствия, поток фейковой информации со стороны Украины значительно сократился», — заключил Асмолов.