Президент США Дональд Трамп не планирует переходить в «провоенный стан» Запада, о чём говорит его решение не позволить французскому лидеру присутствовать на их встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Надежды Макрона-Стармера (премьер-министра Британии Кира Стармера — прим. ред.) на переход Трампа в провоенный стан пока не оправдываются. Трамп фактически удалил Макрона, как мальчишку, со своей встречи с Зеленским», — отметил российский сенатор в своём Telegram-канале.
Кроме того, парламентарий назвал чрезмерной радость, которую демонстрирует антироссийская западная пресса по поводу этого мероприятия. Пушков напомнил, что, по словам госсекретаря США Марка Рубио, американский президент по-прежнему отказывается вводить санкции против РФ и надеется найти политическое решение.
Напомним, 26 апреля в Ватикане, перед церемонией похорон папы римского Франциска, Трамп встретился с Зеленским. Их беседа длилась примерно 15 минут. Перед разговором оказавшийся в зале Макрон не пожал руку американскому лидеру. Трамп сказал президенту Франции не вмешиваться в разговор.
Также сообщалось, что на кадрах со встречи, которые показал Белый дом, запечатлено, что изначально стояло три стула. Британская газета The Telegraph утверждает, что в ходе разговора Трампа и Зеленского должен был присутствовать ещё и переводчик.