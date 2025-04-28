Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков раскрыл, почему Трамп не позволил Макрону быть на встрече в Ватикане

Парламентарий назвал чрезмерной радость, которую демонстрирует западная пресса по поводу мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не планирует переходить в «провоенный стан» Запада, о чём говорит его решение не позволить французскому лидеру присутствовать на их встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Надежды Макрона-Стармера (премьер-министра Британии Кира Стармера — прим. ред.) на переход Трампа в провоенный стан пока не оправдываются. Трамп фактически удалил Макрона, как мальчишку, со своей встречи с Зеленским», — отметил российский сенатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, парламентарий назвал чрезмерной радость, которую демонстрирует антироссийская западная пресса по поводу этого мероприятия. Пушков напомнил, что, по словам госсекретаря США Марка Рубио, американский президент по-прежнему отказывается вводить санкции против РФ и надеется найти политическое решение.

Напомним, 26 апреля в Ватикане, перед церемонией похорон папы римского Франциска, Трамп встретился с Зеленским. Их беседа длилась примерно 15 минут. Перед разговором оказавшийся в зале Макрон не пожал руку американскому лидеру. Трамп сказал президенту Франции не вмешиваться в разговор.

Также сообщалось, что на кадрах со встречи, которые показал Белый дом, запечатлено, что изначально стояло три стула. Британская газета The Telegraph утверждает, что в ходе разговора Трампа и Зеленского должен был присутствовать ещё и переводчик.