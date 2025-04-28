Конгрессвумен Грин фразой «всё кончено» описала встречу Трампа и Зеленского

«Всё кончено», — отметила конгрессвумен в соцсетях.
Напомним, что Зеленский и Трамп встретились перед церемонией прощания с папой римским Франциском 26 апреля. По словам американского лидера, бывший комик вновь выпрашивал у него оружие.
В Конгрессе США отреагировали на последнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин всего двумя словами прокомментировала снимок с сидящими в Соборе Святого Петра политиками.
«Всё кончено», — отметила конгрессвумен в соцсетях.
Напомним, что Зеленский и Трамп встретились перед церемонией прощания с папой римским Франциском 26 апреля. По словам американского лидера, бывший комик вновь выпрашивал у него оружие.