Конгрессвумен Грин фразой «всё кончено» описала встречу Трампа и Зеленского

В Конгрессе США отреагировали на последнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин всего двумя словами прокомментировала снимок с сидящими в Соборе Святого Петра политиками.