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Конгрессвумен Грин фразой «всё кончено» описала встречу Трампа и Зеленского

В Конгрессе США отреагировали на последнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин всего двумя словами прокомментировала снимок с сидящими в Соборе Святого Петра политиками.

Источник: Life.ru

«Всё кончено», — отметила конгрессвумен в соцсетях.

Напомним, что Зеленский и Трамп встретились перед церемонией прощания с папой римским Франциском 26 апреля. По словам американского лидера, бывший комик вновь выпрашивал у него оружие.