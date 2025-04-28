Власти Словакии рассмотрят петицию о референдуме об отмене санкций против России

«Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесём в канцелярию президента в ближайшие недели», — сказал он РИА «Новости».
Слота подчёркивает, что действующие санкционные меры серьёзно ударили по благосостоянию простых словаков. Предстоящий референдум даст гражданам возможность выразить свою волю.
«Мы сделаем всё, чтобы пришли высказать своё мнение как можно больше граждан, чтобы референдум был успешным», — добавил политик.
Его позиция находит отклик и среди политической элиты страны. Так, премьер-министр Роберт Фицо ранее заявлял о готовности блокировать новые пакеты санкций, если они будут препятствовать мирному урегулированию.