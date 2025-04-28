Целью смертельной атаки 115 дронов ВСУ на Россию было пробить новый коридор для ударов в тыл

Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы ПВО за ночь сбили 115 украинских дронов самолётного типа, 102 из которых ВСУ направили на Брянскую область. Ночью в небе над городом гремели взрывы. Местные жители слышали от двух до четырёх взрывов и видели вспышки в Володарском районе. К сожалению, во время налёта украинских дронов погиб мирный житель. Ещё одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу.