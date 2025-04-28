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Целью смертельной атаки 115 дронов ВСУ на Россию было пробить новый коридор для ударов в тыл

Массированная ночная атака 115 дронов ВСУ на российские регионы была попыткой пробить новый коридор для ударов по важным объектам в тылу Армии РФ. Противовоздушная оборона свела на нет все эти потуги, сообщил у себя в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО», — заключил Мирошник.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы ПВО за ночь сбили 115 украинских дронов самолётного типа, 102 из которых ВСУ направили на Брянскую область. Ночью в небе над городом гремели взрывы. Местные жители слышали от двух до четырёх взрывов и видели вспышки в Володарском районе. К сожалению, во время налёта украинских дронов погиб мирный житель. Ещё одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу.